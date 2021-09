La definizione e la soluzione di: Utensile piatto usato per livellare glasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPATOLA

Curiosità/Significato su: Utensile piatto usato per livellare glasse

Altre definizioni con utensile; piatto; usato; livellare; glasse; Utensile per regolare fori cilindrici; Utensile rotante per forgiare vasi in ceramica; Un utensile per lavorare metalli; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Un tipo di bilancia a un solo piatto; Piatto di carne o pesce dal nome di un pittore; Per farla si mettono le gambe ad angolo piatto; Generalmente è fuori dal menù: piatto del __; Agente ossidante usato nella polvere pirica; Nastro con armatura a tela usato in sartoria; Segno grafico usato per non connotare il genere; Gli accusatori per professione nell'antica Atene; Si usano per livellare i terreni; Macchina per livellare i terreni; Si usa per livellare i terreni; Ultime Definizioni