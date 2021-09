La definizione e la soluzione di: Una sostanza azotata basica come la caffeina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALCALOIDE

Curiosità/Significato su: Una sostanza azotata basica come la caffeina Teofillina numerosi farmaci e sostanze (imipramina, propranololo, clozapina, caffeina ed altre ancora), la cui assunzione pertanto determina una ampia variabilità 30 ' (3 498 parole) - 13:11, 25 mag 2021

Altre definizioni con sostanza; azotata; basica; come; caffeina; Sostanza esplosiva dalla formula H2C2; Sostanza che dà il nome a una commedia di Alfieri; Sostanza oleosa colorante composta da bixina; Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche; Sostanza organica azotata di origine vegetale; Come i Days di una canzone dei Led Zeppelin ing; Tagliato a lamelle... come un prosciutto; Come le fonti antiche... da cui non sgorga acqua; Ormone usato come farmaco per stati infiammatori; Analogo al decaffeinato; E' simile alla caffeina; Il caffè senza caffeina... in breve; Un caffè senza caffeina... in breve; Ultime Definizioni