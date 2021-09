La definizione e la soluzione di: Una breve aria esplicativa in un'opera lirica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAVATINA

Curiosità/Significato su: Una breve aria esplicativa in un opera lirica Giuseppe Verdi (categoria Compositori d'opera) 1845) - Dramma lirico in un prologo e tre atti di Temistocle Solera Alzira (Teatro San Carlo di Napoli, 12 agosto 1845) - Tragedia lirica in un prologo e due 129 ' (15 883 parole) - 08:55, 25 ago 2021

Altre definizioni con breve; aria; esplicativa; opera; lirica; Vi siglarono un patto Stefano II e Pipino il Breve; Breve passaggio o compendio di un libro; Breve raduno organizzato attraverso il web ing; Breve... come una pelliccia cruelty-free; Roccia sedimentaria conglomerata; Famoso personaggio tv ideato da Maria Perego; Lo sono il Padre Nostro e l'Ave Maria; L'Anna Maria presidentessa Rai dal 2012 al 2015; La sua battaglia è in un'opera di Giuseppe Verdi; Fascicoli a pubblicazione periodica di un'opera; La madre in un'opera di Bertolt Brecht; Cantanti d'opera come il celebre Farinelli; È in Algeri in un'opera lirica di Rossini; Una voce della lirica; I maniaci... della lirica; Anche lirica a teatro;