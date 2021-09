La definizione e la soluzione di: Terapia per l'intossicazione da metalli pesanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHELANTE

Curiosità/Significato su: Terapia per l intossicazione da metalli pesanti Saturnismo ( intossicazione da piombo) inevitabilmente divengono una fonte di intossicazione da metalli pesanti, perdendo ogni beneficio. Gravi reliquati dell'intossicazione cronica non trattata comprendono: 25 ' (2 947 parole) - 09:51, 25 mar 2021

Altre definizioni con terapia; intossicazione; metalli; pesanti; La palla usata in fisioterapia; Può esserlo l'agricoltura ma anche la terapia; Terapia che riproduce la funzione renale; Sostanze utilizzate nella terapia del dolore; Metalli resi liquidi; Denaro metallico; Mutante dei fumetti che può controllare i metalli; La fiamma che fonde i metalli; Pesanti, gravosi; Hanno pesanti pellicce; Impegni e obblighi... pesanti; Pesanti da sostenere; Ultime Definizioni