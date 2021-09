La definizione e la soluzione di: Tenuto in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SORRETTO

Curiosità/Significato su: Tenuto in piedi Scafismo scorticato vivo; poi "addolcito con miele, posto sulla testa in un nido di vespe; poi Tenuto in piedi fino a quando non sarà morto per tre quarti e poi guarito 8 ' (690 parole) - 16:35, 1 feb 2021

Altre definizioni con tenuto; piedi; Il solido ottenuto con la rotazione di un'ellisse; Il vino toscano ottenuto dai vitigni sangiovese; Sostenuto economicamente da terzi, sovvenzionato; Telefilm con un numero contenuto di episodi; Spuntano rossi sui marciapiedi di Topolinia; Ballerine... sul piedistallo; I piedi dei poliziotti... per gli statunitensi; Se è dello scandalo non leviga i piedi; Ultime Definizioni