La definizione e la soluzione di: Svignarsela, scivolare via di mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SGUSCIARE

Curiosità/Significato su: Svignarsela, scivolare via di mano

Altre definizioni con svignarsela; scivolare; mano; Espediente per... svignarsela; Sulla sua buccia è facile scivolare; I bimbi lo usano per scivolare sulla neve; Scivolare sbandando; L'imperatore romano che regnò solo tre mesi; L'antico spettacolo romano delle battaglie navali; Villa monumentale mantovana opera di Giulio Romano; Il tabellone che si guarda col biglietto in mano; Ultime Definizioni