La definizione e la soluzione di: Sono quattro in ogni anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIMESTRI

Curiosità/Significato su: Sono quattro in ogni anno anno bisestile giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che 7 ' (957 parole) - 20:07, 11 lug 2021

Quelle nucleari sono difficili da smaltire; Insetti che sono anisotteri o anisozigotteri; Proiettili che possono essere a mano; Così sono le dita colpite da sindattilia; Chiodi a quattro punte usati come arma; A quattro zampe; Lo sono tutte e quattro le ruote dei fuoristrada; Unità di polizia che comprende un quattro zampe; Ad ogni modo e nonostante tutto; Per la Cenerentola disneyana lo sono i sogni; Perfezionati in ogni dettaglio; Può essere analista e cognitivo comportamentale; Danno il titolo a una tragedia di Euripide; Categoria di cui fanno parte gli scooteroni; È l'ultimo dell'anno ad avere trenta giorni; Secondo un detto lo è l'anno bisesto;