Se è somatico non si scrive

Soluzione 9 lettere : CARATTERE

Curiosità/Significato su: Se e somatico non si scrive Cariotipo se l'individuo presenta nella linea germinale o nel tessuto gonadico 2 popolazioni cellulari geneticamente diverse (46XX e 46XY), mosaicismo somatico 17 ' (2 511 parole) - 09:21, 24 mar 2021

