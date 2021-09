La definizione e la soluzione di: Sgravio fiscale per interventi ecologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECOBONUS

Curiosità/Significato su: Sgravio fiscale per interventi ecologici prosperare, garantendo quegli sgravi fiscali concessi già in epoca viscontea, attuando una diminuzione della pressione fiscale e offrendo maggiori autonomie

