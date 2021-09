La definizione e la soluzione di: Sacchetto per cancelleria scolastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASTUCCIO

Curiosità/Significato su: Sacchetto per cancelleria scolastica Via Giulia (sezione 22 Palazzo Sacchetti (Via Giulia 66)) strada. Questo foro venne progettato tra il Palazzo stesso e la vecchia cancelleria (oggi Palazzo Sforza-Cesarini). Questo nuovo centro non era lontano dalla 63 ' (6 880 parole) - 01:36, 7 mag 2021

Altre definizioni con sacchetto; cancelleria; scolastica; Gioco in cui si lancia un sacchetto di mais ing; Sacchetto di fodera; Il sacchetto della bile; Plastica trasparente in fogli per cancelleria; Si trovano in cancelleria... e nello sport; Azienda italiana di taccuini e cancelleria; Gestisce un negozio di articoli di cancelleria; Dotate di un'educazione scolastica; C'è quella scolastica e quella radiofonica; Impegna nella prima prova della maturità scolastica; Una materia scolastica; Ultime Definizioni