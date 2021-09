La definizione e la soluzione di: Quello del titolo è il campione in carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETENTORE

Curiosità/Significato su: Quello del titolo e il campione in carica Campionato del mondo di scacchi Il campionato del mondo di scacchi è una competizione scacchistica che determina il detentore del titolo di campione del mondo di scacchi. Il primo campionato 61 ' (3 138 parole) - 20:45, 23 lug 2021

Altre definizioni con quello; titolo; campione; carica; Quello cartesiano era tra corpo e spirito; Quello della gravidanza è tra le 37 e 41 settimane; C'è quello legge e quello legislativo; Può essere triste quello dalle ferie; Titolo del Francesco Ferdinando austro-ungarico; Titolo delle principesse non ereditarie spagnole; Che rende merito... come un titolo; Ha vinto il titolo costruttori Moto GP nel 2015; Il nome della campionessa non vedente di Sarabanda; Un Gaetano celebre campione juventino; Il Gustav campione italiano di sci; Il Woods campione di golf; Altro nome della ricarica per penna a sfera ing; Una discarica differenziata comunale; Investito di una carica, eletto; Vi attracca la nave per scaricare le merci; Ultime Definizioni