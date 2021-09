La definizione e la soluzione di: Quelli di piombo non attaccano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLDATINI

Curiosità/Significato su: Quelli di piombo non attaccano Nuclei Armati Rivoluzionari (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) 1977 quando attaccano, a colpi di molotov l'entrata del quotidiano Il Messaggero in via dei Serviti, a Roma. Il 4 gennaio 1978 un commando di 5 persone 126 ' (12 024 parole) - 21:51, 30 ago 2021

Altre definizioni con quelli; piombo; attaccano; Quelli segreti... hanno le barbe finte; Quelli selvatici servono per la pasta con le sarde; Quelli cinesi protestarono in Piazza Tienanmen; Quelli d'oro spesso andavano in Klondike; Gioco di carte col piombo e lo striscio; Lo è il piombo; Costa a strapiombo sul mare; L'ossido di piombo contro la ruggine; Si attaccano alle lenze; In molti le attaccano al frigorifero; Si attaccano col filo; Si attaccano a un filo;