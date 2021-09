La definizione e la soluzione di: Prese in ostaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPITE

Curiosità/Significato su: Prese in ostaggio Strage di Beslan (categoria Attentati terroristici in Russia) dolore". Nella scuola vennero Prese in ostaggio 1127 persone, le quali furono private di cibo ed acqua. Le vittime fra gli ostaggi furono inizialmente 331; 67 ' (7 352 parole) - 22:10, 1 set 2021

Altre definizioni con prese; ostaggio; Un rapace presente in Sardegna e in Spagna; La sua domenica era presentata in TV da Mengacci; Imprese... che stancano; L'equino del presepe; La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna; L'ostaggio... meno saggio; Si paga per far liberare un ostaggio; Quella di un ostaggio... richiede il pagamento di un riscatto; Ultime Definizioni