La definizione e la soluzione di: Le prede di particolari cacciatori del Far West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAGLIE

Curiosità/Significato su: Le prede di particolari cacciatori del Far West Jack Russell terrier (categoria Razze canine del gruppo 3) Terrier adatta ad introdursi in tana per stanare la volpe o altre piccole prede. La capostipite fu Trump: la storia narra che il reverendo, poco più che 11 ' (1 500 parole) - 16:02, 31 ago 2021

