La definizione e la soluzione di: Portare due parti in contrasto a intendersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEDIARE

Curiosità/Significato su: Portare due parti in contrasto a intendersi Tiranno in Storie III, 80-82) non ha ancora accezione negativa, ed è da intendersi come "signore della città". A partire dalla seconda metà del V secolo a.C 15 ' (2 149 parole) - 00:59, 29 lug 2021

