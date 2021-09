La definizione e la soluzione di: Se portano fortuna non hanno la crema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORNETTI

Curiosità/Significato su: Se portano fortuna non hanno la crema Gatto calico arancioni e nere (o talvolta macchie crema e grigie). Gli occhi sono solitamente verdi o più raramente azzurri. Il calico non ve confuso con il gatto tartarugato 8 ' (1 031 parole) - 16:53, 8 ago 2021

Altre definizioni con portano; fortuna; hanno; crema; Portano a mostrare i denti; Nelle finali di calcio portano ai supplementari; Li portano con se i soldati in un lungo viaggio; Esportano Hyundai e Kia; Luogo di fortuna; Sono aiutati dalla fortuna secondo Virgilio; Un gesto... per allontanare la sfortuna; Un romanzo di Isabel Allende: La __ della fortuna; Hanno i capelli in ordine; Ce l'hanno i poli, il cranio e lo spinterogeno; Quelli segreti... hanno le barbe finte; L'Umbria e il Piemonte non ne hanno sul mare; Una dolce crema leggera fra; Dolce con crema inglese, gelatina in fogli e panna; Città indiana dove si svolgono continue cremazioni; Una crema per il bagnante;