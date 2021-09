La definizione e la soluzione di: Piccolo flacone per contenere liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOCCETTA

Curiosità/Significato su: Piccolo flacone per contenere liquidi Mercurio (elemento chimico) mercurio in seguito a un accidentale rovesciamento nel suo studio di un flacone colmo dell'elemento. È stato più volte ipotizzato che alcuni sali di mercurio 42 ' (4 654 parole) - 08:41, 14 giu 2021

Un piccolo anfibio... e un Andrea calciatore; Un piccolo satellite naturale di Nettuno; Piccolo strumento usato per curare le sopracciglia; Un piccolo terrazzo... dentro la chiesa; Piccolo flacone per le analisi; Quelli di juta possono contenere caffè; E' difficile contenere quello giovanile; Possono contenere letti; Adatti a contenere; Scienza che studia dinamica e statica dei liquidi; Elevatore per liquidi; Quelli liquidi... si guardano; Piccolo tegame a un manico, spesso per liquidi;