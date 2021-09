La definizione e la soluzione di: Pianta da cui si ricava olio per cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIRASOLE

Curiosità/Significato su: Pianta da cui si ricava olio per cucina olio di cocco ne ricava un olio grezzo e un residuo chiamato torta o mosto ricco di fibre e proteine. La torta viene destinata all'alimentazione animale. L'olio grezzo 24 ' (2 294 parole) - 19:08, 31 lug 2021

Altre definizioni con pianta; ricava; olio; cucina; Pianta erbacea da cui si ricava un olio da cucina; Pianta rampicante dai fiori perlopiù bianchi; Lo sono le proprietà di una pianta medicinale; Pianta profumata originaria della zona dell'India; Lo è l'energia ricavata dal carbone o dal petrolio; Un gelificante da cucina ricavato da alghe rosse; Discendere ricavare; Cottura con olio o grassi animali; Condimenti con olio, pepe e sale per gli ortaggi; La cucina più amata dagli italiani; Grossi gnocchi di spinaci della cucina lombarda;