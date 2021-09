La definizione e la soluzione di: Piacevano agli Skiantos, in un brano del 1980. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SBARBINE

Altre definizioni con piacevano; agli; skiantos; brano; 1980; Fu conquistata dagli ottomani di Murad I nel 1362; Anticaglie di famiglia; La maglia del vincitore del Tour de France; Una canzone di Ligabue rivisitata dagli 883; La cantante del noto brano Upside down; Frase che titola un noto brano natalizio ing; Brano di Aretha Franklin scritto da Otis Redding; Sembrano degli spaghetti piatti; Il Mauro difensore del Milan dal 1980 al 1997; Il Walter giornalista ucciso nel 1980; Colpì L'Irpinia nel 1980; Insetto che titola un film del 1980 con Virna Lisi; Ultime Definizioni