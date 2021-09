La definizione e la soluzione di: Si dà per cessare un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISDETTA

Curiosità/Significato su: Si da per cessare un contratto Giornalista professionista (sezione Il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico (CCNLG)) definite clausole di coscienza, nei quali casi il giornalista può cessare il contratto e ricevere il trattamento di fine rapporto (TFR). I motivi sono: 12 ' (1 497 parole) - 06:00, 14 set 2020

