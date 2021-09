La definizione e la soluzione di: Se non è stancare è cuocere a fuoco lento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STUFARE

Curiosità/Significato su: Se non e stancare e cuocere a fuoco lento Corpo nazionale dei vigili del fuoco Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in acronimo C.N.VV.F. ed abbreviato VV.F.) è un corpo civile della Repubblica italiana, con funzioni di polizia 108 ' (8 807 parole) - 00:00, 12 ago 2021

Si usa per cuocere i ravioli cinesi; Cuocere su braci con apposito sostegno di metallo; Fornetto per cuocere torte sui fornelli; Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; Imprime rotazione al proiettile da arma da fuoco; Che non è... un fuoco di paglia; Un veicolo che resiste alle armi da fuoco; Si manteca a fuoco spento; Impulso improvviso che può essere violento; Un colpo violento; Assalto violento, scontro di schiere armate; In musica, tra il Lento e il Tenuto;