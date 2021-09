La definizione e la soluzione di: Non essendo statico, si definisce così il web 0. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DINAMICO

Curiosità/Significato su: Non essendo statico, si definisce cosi il web 0 Web semantico Con il termine web semantico, termine coniato dal suo ideatore, Tim Berners-Lee, si intende la trasformazione del World Wide Web in un ambiente dove i 33 ' (3 713 parole) - 13:24, 20 apr 2021

Altre definizioni con essendo; statico; definisce; così; Rendersi omaggio tessendo le proprie lodi; Lo scheletro idrostatico delle meduse; Il plurale maiestatico; Una funzione del forno insieme a statico e grill; Il plurale maiestatico; Si definisce così un carattere o tratto corporeo; Si definisce così il titolo di Stato venduto; Termine che definisce una nuvola in verticale; Alla fine della parola, definisce genere e numero; Comunemente sono dette così le cuticole ungueali; Così è detto lo stile dell'arte araba in Spagna; Così può dirsi un gioco di parole trito e ritrito; Così è l'oggetto del desiderio d'un film di Buñuel; Ultime Definizioni