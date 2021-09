La definizione e la soluzione di: La madre in un'opera di Bertolt Brecht. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORAGGIO

Curiosità/Significato su: La madre in un opera di Bertolt Brecht Bertolt Brecht Disambiguazione – "Brecht" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Brecht (disambigua). Bertolt Brecht (IPA: ['be??t?lt 'b?eçt]), nato Eugen 36 ' (4 950 parole) - 16:03, 1 set 2021

Altre definizioni con madre; opera; bertolt; brecht; La dea madre fenicia che sorregge i fiori di loto; Costellazione omonima della madre di Andromeda; Lo sono madre e figlio in un'opera di Damien Hirst; Ne è la madre la donna scolpita da Francesco Ciusa; Cantanti d'opera come il celebre Farinelli; Ente che non opera per fini di lucro; Realizzato con pitture un'opera del pittore; La prima operazione matematica che si studia; L'Arturo di un dramma di Bertolt Brecht; L'Arturo di Bertolt Brecht; Sono nella notte in un'opera teatrale di Brecht; Per Brecht è con la miseria del Terzo Reich; Il nome di Brecht; Una commedia di Brecht; Ultime Definizioni