La definizione e la soluzione di: Località sarda nota per i suoi coltelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATTADA

Curiosità/Significato su: Localita sarda nota per i suoi coltelli Lingua sarda Il sardo (nome nativo sardu /'sa?du/, lìngua sarda /'li?gwa 'za?da/ nelle varietà campidanesi o limba sarda /'limba 'za?da/ nelle varietà logudoresi e in 402 ' (47 554 parole) - 20:03, 12 set 2021

