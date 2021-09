La definizione e la soluzione di: La lingua divisa in due dei serpenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIFIDA

Curiosità/Significato su: La lingua divisa in due dei serpenti lingua romaní La lingua romaní o romanes (in romaní rromani chib) è una lingua indoeuropea parlata da alcune comunità rom e sinti. Il romaní è l'unica lingua indoaria 36 ' (4 382 parole) - 10:43, 23 ago 2021

Altre definizioni con lingua; divisa; serpenti; La lingua parlata a Zara; Può esserlo una chioma o una lingua parlata; Lingua indoeuropea come l'avestico e il persiano; La sua lingua scura è molto resistente; L'era divisa in Triassico, Giurassico e Cretaceo; Divisa con cui si praticano le arti marziali; Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde; Regione storica divisa tra Paesi Bassi e Belgio; Sulla punta della coda di pericolosi serpenti; Pesce serpentiforme simile a una murena; Mammiferi che si nutrono anche di serpenti; Non lo sono tutti i serpenti; Ultime Definizioni