La definizione e la soluzione di: Impugnare un'arma in modo minaccioso.

Soluzione 8 lettere : BRANDIRE

Curiosità/Significato su: Impugnare un arma in modo minaccioso Storia dell'arma dei Carabinieri Voce principale: arma dei Carabinieri. La storia dell'arma dei Carabinieri si riferisce alla storia dell'omonimo corpo militare italiano, fondato il 13 46 ' (5 594 parole) - 01:20, 29 giu 2021

Altre definizioni con impugnare; arma; modo; minaccioso; Un assortimento da impugnare a tavola; Farmaco o preparato che allevia dolori o fastidi; Farmaco per la cura dell'elmintiasi; Il Nestor calciatore che ha giocato nel Parma; Era armato in un film con Carolina Crescentini; Articolato in modo malizioso e ambiguo; Un modo gergale per dire schiaffi; Quelli alla sorrentina hanno pomodoro e mozzarella; Un altro modo di definire l'irrisione; Aspetto severo e minaccioso; Minaccioso come certi sguardi; Come un viso minaccioso; Minaccioso, torvo; Ultime Definizioni