La definizione e la soluzione di: Guastarsi per colpa dei vermi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BACARSI

Curiosità/Significato su: Guastarsi per colpa dei vermi

Facile a guastarsi; Guastarsi fermentando; Tormentoso senso di colpa, contrizione; Incolpati, sotto accusa; Attribuzioni di colpa; Accusare, incolpare; Possono essere vermiformi... o editoriali; Noto genere di vermi anellidi oligocheti geofagi; Un vermiciattolo per l'esca; Piccoli vermi piatti acquatici;