La definizione e la soluzione di: In geometria, area divisa da un'altra da una retta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMIPIANO

Curiosità/Significato su: In geometria, area divisa da un altra da una retta Geometria euclidea La geometria euclidea è un sistema matematico attribuito al matematico alessandrino Euclide, che la descrisse nei suoi Elementi. La sua geometria consiste 10 ' (1 216 parole) - 10:20, 24 lug 2021

