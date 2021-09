La definizione e la soluzione di: Fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROBINHOOD

Curiosità/Significato su: Fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri Robin Hood generoso giustiziere abilissimo nell'uso dell'arco, che rubava ai ricchi per dare ai poveri e che restituiva ai cittadini le ingenti tasse raccolte dallo Sceriffo 60 ' (8 260 parole) - 16:58, 2 set 2021

