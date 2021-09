La definizione e la soluzione di: Far passare i mesi freddi stando in un certo luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVERNARE

Curiosità/Significato su: Far passare i mesi freddi stando in un certo luogo Guerra fredda novembre 1985 a Ginevra, in Svizzera. A un certo punto i due capi di stato, accompagnati solo da un interprete, concordarono in linea di principio di ridurre 133 ' (14 778 parole) - 14:51, 3 set 2021

