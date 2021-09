La definizione e la soluzione di: Ente che non opera per fini di lucro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NO PROFIT

Curiosità/Significato su: Ente che non opera per fini di lucro Organizzazione non a scopo di lucro Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o Ente non profit, è un'organizzazione che, per statuto 35 ' (4 440 parole) - 10:07, 12 giu 2021

Altre definizioni con ente; opera; fini; lucro; Eccellente, fuori dall'ordinario; Leggono nella mente; Evidentemente felici e contenti; Viene detto comunemente puma; Realizzato con pitture un'opera del pittore; La prima operazione matematica che si studia; La soap opera con Anna Devane: General __ ing; Un'opera di Umberto Giordano: Andrea __; Infinitezza del tempo; Tipica modalità di conservazione dei carciofini; Ci finisce il pollo... a poker; Insieme di varie persone con interessi affini; Inclini a farsi corrompere o a perseguire il lucro; L'involucro dell’uovo; Involucro protettivo in vari materiali; Senza fini di lucro: no-__ ing; Ultime Definizioni