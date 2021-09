La definizione e la soluzione di: Difficile da affrontare come può esserla un'attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SNERVANTE

Altre definizioni con difficile; affrontare; come; esserla; attesa; È difficile farlo alla schedina del Totocalcio; Tanto difficile... che punge; Cosa difficile da trovare; Rende difficile l'ascolto; Affrontare un argomento o maneggiare qualcosa; Affrontare il rischio; Varò l'Arca per affrontare il biblico diluvio; Impegnativo da affrontare; Come le fonti antiche... da cui non sgorga acqua; Ormone usato come farmaco per stati infiammatori; Razionali come certe deduzioni; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Può esserla la calma; Abbigliamento adatto a donne in dolce attesa; Chi resta in attesa non perde quella acquisita; Si fermano quando arriva una notizia inattesa; Sembrano interminabili nell'attesa; Ultime Definizioni