La definizione e la soluzione di: Delinquenti, anche in tono scherzoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FURFANTI

Curiosità/Significato su: Delinquenti, anche in tono scherzoso Episodi de Il maresciallo Rocca (prima stagione) lo ha chiamato "mitico", fa presente al giovane poliziotto, in tono scherzoso, che sono tutti i carabinieri ad avere una memoria eccezionale, e aggiunge: 22 ' (2 988 parole) - 11:42, 29 ago 2021

Altre definizioni con delinquenti; anche; tono; scherzoso; Banda di delinquenti; Lo sono le azioni dei delinquenti; Piccola antilope africana detta anche saltarupi; Anche gli angeli li mangiano... per Bud Spencer; Sono anche dette passere di mare; Un furto, ma anche il suo bottino; Il tono cromatico della monotonia; Vitigno a bacca bianca autoctono del Piemonte; Per farla si mettono le gambe ad angolo piatto; Bramare, detto spesso in tono scherzoso; Bramare, detto spesso in tono scherzoso; Prigione, detto in modo scherzoso; Uno scherzoso uccello; Una giovane simpatica e carina... in tono scherzoso; Ultime Definizioni