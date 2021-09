La definizione e la soluzione di: Con il pane in un libro di Stefano Benni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEMPESTA

Curiosità/Significato su: Con il pane in un libro di Stefano Benni Stefano Benni Disambiguazione – Se stai cercando il politico e imprenditore, vedi Antonio Stefano Benni. Stefano Benni (Bologna, 12 agosto 1947) è uno scrittore, umorista 14 ' (1 749 parole) - 01:45, 26 mag 2021

Altre definizioni con pane; libro; stefano; benni; Lo è il pane appena sfornato; Farla con il pane significa raccogliere il sugo; Per i romani erano insieme al panem lat; Morì sebbene non gli mancassero pane e vino; Dà il nome a un libro di Dostoevskij; Libro di fantascienza di R. Matheson: Io sono __; Un libro molto venduto: best __ ing; Non esiste in un libro di Andrea Tarabbia; Romanzo del 1996 di Stefano Benni; Uno Stefano fumettista satirico... che ne fa; Tra Giuseppe e Stefano; L'ufficio che fu dello Stefano rimatore siciliano del Duecento; Romanzo del 1996 di Stefano Benni; Il Bennington che fu la voce dei Linkin park; Ultime Definizioni