La definizione e la soluzione di: Comune bretone noto per un complesso megalitico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARNAC

Curiosità/Significato su: Comune bretone noto per un complesso megalitico Megalito ( megalitico) un megalito (Carnac) si deve al Conte di Caylus, nel XVIII secolo. Legrand d'Aussy introdusse i termini menhir e dolmen, presi dal linguaggio bretone 11 ' (1 315 parole) - 18:57, 18 mag 2021

Altre definizioni con comune; bretone; noto; complesso; megalitico; Il Palazzo milanese sede del Comune; Comune siciliano situato alle pendici dell'Etna; Come la più comune anidride; Comune termale siciliano con il castello Luna; Il più noto romanzo di Archibald Joseph Cronin; Il nomignolo del Gigi di un noto manga; Seguaci di un noto presidente argentino del '900; L'Iginio noto pasticcere; Relativo al complesso freudiano del bambino; Complesso degli strumenti bellici di una nazione; Complesso di microrganismi presenti nell'atmosfera; Il complesso delle nascite; Monumento preistorico megalitico circolare; L'edificio megalitico sardo; Ultime Definizioni