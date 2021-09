La definizione e la soluzione di: Compiuta... come una gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISPUTATA

Curiosità/Significato su: Compiuta... come una gara Sistema di punteggio della Formula 1 (sezione gara non portata a termine o interrotta) sequenza 8-6-4-3-2, più un punto assegnato a chi avesse compiuto il giro più veloce in gara. Con il trascorrere degli anni è cambiato sia il numero dei 15 ' (1 303 parole) - 09:38, 6 set 2021

