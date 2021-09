La definizione e la soluzione di: Come le opere di Andrea Pazienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FUMETTI

Curiosità/Significato su: Come le opere di Andrea Pazienza Andrea Pazienza 1998. Andrea Pazienza. La vita e le opere, catalogo mostra Romics, 3-6 ottobre 2002, Centro Fumetto Andrea Pazienza, Cremona 2002. Andrea Pazienza. Segni 46 ' (5 913 parole) - 19:00, 1 set 2021

Altre definizioni con come; opere; andrea; pazienza; Lo sono i solfuri come la galena e la pirite; Come il movimento laterale del polso; Compiuta... come una gara; Anfibi come le raganelle; Opere letterarie che trattano argomento completo; Opere letterarie destinate al teatro; Il Jacques considerato il padre dell'operetta; Opere scultoree o architettoniche celebrative; Non esiste in un libro di Andrea Tarabbia; Un'opera di Umberto Giordano: Andrea __; È nell'orto in un'opera di Andrea Mantegna; Quella di Sant'Andrea attraversa la California; Un po' d'impazienza; Fa perdere la pazienza; Il nome del compianto fumettista Pazienza; Una costruzione che richiede molta pazienza; Ultime Definizioni