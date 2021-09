La definizione e la soluzione di: Come le native di Monrovia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LIBERIANE

Curiosità/Significato su: Come le native di Monrovia Samuel Kanyon Doe (categoria Morti a Monrovia) Samuel Kanyon Doe (Tuzon, 6 maggio 1951 – Monrovia, 9 settembre 1990) è stato un politico e militare liberiano, presidente della Liberia dal 1986 al 1990 5 ' (303 parole) - 22:07, 1 ago 2021

