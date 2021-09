La definizione e la soluzione di: Come un materiale che impedisce reazioni chimiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Curiosità/Significato su: Come un materiale che impedisce reazioni chimiche Chimica struttura in un dato istante, ma riguarda anche le sue trasformazioni, dette reazioni chimiche (che comportano la rottura dei legami che tengono uniti 49 ' (5 584 parole) - 10:24, 18 ago 2021

