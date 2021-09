La definizione e la soluzione di: Come l'Umbria ospita i Monti Sibillini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARCHE

Curiosità/Significato su: Come l Umbria ospita i Monti Sibillini Monti Sibillini Marche e Umbria, tra le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, al cui interno è istituito l'omonimo Parco nazionale dei Monti Sibillini. Con 24 ' (2 596 parole) - 23:10, 9 set 2021

