La definizione e la soluzione di: Come gli occhi di chi deve prestare attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APERTI

Curiosità/Significato su: Come gli occhi di chi deve prestare attenzione Disturbo da deficit di attenzione/iperattività Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (in inglese noto Come attention deficit hyperactivity disorder oppure con l'acronimo ADHD) è un disturbo 112 ' (13 020 parole) - 18:23, 8 set 2021

Altre definizioni con come; occhi; deve; prestare; attenzione; Un sognatore... come John Lennon ing; Libero come un posto di lavoro; Come le arti... di Merlino e di Morgana; Cantanti d'opera come il celebre Farinelli; È contenuta nei mirtilli e fa bene agli occhi; Grossi gnocchi di spinaci della cucina lombarda; Hanno gli occhi in un noto film di Wes Craven; Il cognome delle sorelle di Occhi di gatto; Può esserlo l'alunno che deve fare i compiti; Nodo alla cravatta che deve il nome a un pittore; La norma cui si deve obbedire; Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discariche; Prestare molta attenzione: stare sul __; Lo si può prestare alle critiche; Prestare molta attenzione: stare sul __; Degno di attenzione particolare; Fare attenzione; Che non ha ricevuto attenzione; Ultime Definizioni