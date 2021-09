La definizione e la soluzione di: Come certe bevande... e certe battute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIRITOSE

Curiosità/Significato su: Come certe bevande... e certe battute Birra (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) contenente carboidrati, Come ad esempio zucchero e amido, può andare naturalmente incontro a fermentazione, è probabile che bevande simili alla birra siano 72 ' (8 560 parole) - 10:24, 22 ago 2021

Altre definizioni con come; certe; bevande; certe; battute; Anfibi come le raganelle; Rotto come può esserlo un congegno; Spettacoli come il Live Aid; Composti organici come i grassi e le cere; Telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Dure come certe copertine dei libri; Lo sono certe copertine; Caraffa con filtro per bevande calde; Rivendita di bevande; Bevande e stuzzichini che precedono la cena; Caraffa che mantiene le bevande calde o fredde; Telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Dure come certe copertine dei libri; Lo sono certe copertine; Il composto chimico... di certe battute; Uscite spiritose, battute; Recupera le palle battute nel cricket ing; Autori di battute e motti di spirito; Ultime Definizioni