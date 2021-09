La definizione e la soluzione di: La città portoghese con il largo di Portas do Sol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANTAREM

Curiosità/Significato su: La citta portoghese con il largo di Portas do Sol autore della Música do Parnaso, il primo libro stampato di un autore nato in Brasile, una collettanea di poemi in portoghese e spagnolo con un rigoroso orientamento

