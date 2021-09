La definizione e la soluzione di: Chiodi a quattro punte usati come arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIBOLI

Curiosità/Significato su: Chiodi a quattro punte usati come arma Piede di corvo (arma) denominato chiodo a 4 punte). I primi triboli vennero usati durante la battaglia di Gaugamela nel 331 a.C.[senza fonte] Utilizzato anche dai Romani come arma difensiva 2 ' (194 parole) - 21:09, 13 lug 2019

