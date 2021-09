La definizione e la soluzione di: Chi lo è ormai non ha più speranze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPACCIATO

Curiosità/Significato su: Chi lo e ormai non ha piu speranze Senti chi parla 2 tutte le speranze che il bambino aveva riposto nell'essere un buon fratello maggiore svaniscono: i rapporti con la sorellina non sono buoni e si rende 6 ' (798 parole) - 23:14, 8 apr 2021

Altre definizioni con ormai; speranze; Superati, ormai obsoleti; Ormai notorio a tutti, evidente; Il gruppo ormai sciolto dei fratelli Gallagher; Un nome ormai storico della moda; L'Abel personaggio del romanzo Grandi speranze; Che danno false speranze; Lo sono le belle speranze; Si dice di speranze... deboli; Ultime Definizioni