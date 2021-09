La definizione e la soluzione di: Cantanti d'opera come il celebre Farinelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTRATI

Curiosità/Significato su: Cantanti d opera come il celebre Farinelli Castrato (musica) ( Cantante castrato) servizio come cantori nelle cappelle musicali. Tra i più celebri cantori eunuchi del periodo aureo si ricorda Carlo Broschi, in arte Farinelli, a cui è 33 ' (4 255 parole) - 15:16, 13 apr 2021

