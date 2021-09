La definizione e la soluzione di: Un cambiamento a New York ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHANGE

Curiosità/Significato su: Un cambiamento a New York ing Danza hip hop ( New style) strada, poiché è nata assieme alle altre discipline dell'Hip Hop (Dj'ing, Writing, Mc'ing). Le altre vengono considerate eguali al b-boying solo da alcuni 6 ' (787 parole) - 01:57, 17 giu 2021

Altre definizioni con cambiamento; york; Cambiamento... genetico; Cambiamento radicale, sterzata; Il cambiamento di direzione d'un natante; Cambiamento, variazione; Nota città industriale inglese dello Yorkshire; Lo era Alvin York in un film con Gary Cooper; Un film di Allen, Scorsese e Coppola: New York __; Famose quelle svolte ad Atene, New York e Boston;