La definizione e la soluzione di: È blu in un film con Anne Baxter del 1953. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GARDENIA

Curiosità/Significato su: e blu in un film con Anne Baxter del 1953 Anne Baxter Anne Baxter (Michigan City, 7 maggio 1923 – New York, 12 dicembre 1985) è stata un'attrice statunitense. Figlia di Kenneth Stuart Baxter e Catherine Dorothy 14 ' (1 742 parole) - 21:09, 29 lug 2021

