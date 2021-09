La definizione e la soluzione di: Analoghe come due immagini... riflesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPECULARI

Curiosità/Significato su: Analoghe come due immagini... riflesse Scanner (informatica) ( Scanner per immagini) stesso tempo, analoga a quella di una fotocopiatrice con la differenza che la copia, in questo caso, non è su carta ma digitale. Tale immagine può poi essere 10 ' (1 067 parole) - 08:20, 24 lug 2021

Altre definizioni con analoghe; come; immagini; riflesse; Come la proprietà di ciò che raschia e gratta via; Come l'uno che vale l'altro; Un artista come Luigi Ghirri; Chiodi a quattro punte usati come arma; Decorare una parete con immagini sacre o storiche; Relativo a immagini o simboli; Circondano le immagini dei Santi miracolosi; Come delle immagini violente e sanguinose; Ultime Definizioni