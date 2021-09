La definizione e la soluzione di: Si verifica quando non si vince. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCONFITTA

Curiosità/Significato su: Si verifica quando non si vince Punti del poker piatto al vincitore si utilizzano i seguenti criteri: nel caso di due o più mani in cui non ci sono combinazioni (carta alta) vince la mano in cui è presente 19 ' (2 956 parole) - 22:43, 8 ago 2021

